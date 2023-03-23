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НовостиЗдоровье23 марта 2023 8:17

Главный торакальный хирург Санкт-Петербурга проведет мастер-класс для воронежских коллег

Мероприятие пройдет в областной клинической больнице №1
Алексей СЕРГУНИН

27 марта Вадим Пищик вместе с коллегами выполнит три операции, во время которых поделится знаниями и передовым опытом в области хирургии грудной клетки. Об этом и информирует телеграм-канал департамента здравоохранения Воронежской области.

- Надеемся, что этот мастер-класс заложит прочную основу для дальнейшего продуктивного научного и практического сотрудничества на благо наших пациентов, - уверен заведующий отделением торакальной хирургии ВОКБ №1, д.м.н. Александр Черных.

Вадим Пищик выполняет операции любого объема на легких, средостении, грудной стенке, трахее, пищеводе. За свою карьеру прооперировал более 1300 пациентов, из них около 500 – видеоторакоскопически. В 2006 году стал непосредственным участником первой успешной двухсторонней трансплантации легких в России.