Стали известны личности пострадавших в страшном ДТП в Воронежской области

Шестерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 23 марта, в 6:40 на восьмом километре автодороги «Калач-Манино» в результате столкновения «Жигулей» и «Газели» погибли три человека и еще шесть получили повреждения различной степени тяжести.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили о личностях некоторых пострадавших. 40-летний житель Волгоградской области, находившийся за рулем «Жигулей», и два его пассажира (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и пассажиры «ГАЗели»: мужчины в возрасте 61, 35, 28, 20 лет и 41-летняя женщина, жители Калачеевского района, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов выехал прокурор района Александр Шушлебин. Тенм временем, региональное ведомство организовало проверку исполнения законодательства в сфере организации пассажирских перевозок.