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НовостиПроисшествия23 марта 2023 7:56

Воронежская прокуратура начала проверку после аварии с тремя погибшими шестью пострадавшими

Страшное ДТП произошло 23 марта в Калачеевском районе
Алексей СЕРГУНИН
Пассажиров "Газели" доставили в медицинское учреждение.

Пассажиров "Газели" доставили в медицинское учреждение.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сегодня, 23 марта, в 6:40 на восьмом километре автодороги «Калач-Манино» в результате столкновения «Жигулей» и «Газели» погибли три человека и еще шесть получили повреждения различной степени тяжести.

На место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов выехал прокурор района Александр Шушлебин. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере организации пассажирских перевозок.