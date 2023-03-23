Воронежская прокуратура начала проверку после аварии с тремя погибшими шестью пострадавшими

Пассажиров "Газели" доставили в медицинское учреждение. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сегодня, 23 марта, в 6:40 на восьмом километре автодороги «Калач-Манино» в результате столкновения «Жигулей» и «Газели» погибли три человека и еще шесть получили повреждения различной степени тяжести.

На место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов выехал прокурор района Александр Шушлебин. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере организации пассажирских перевозок.