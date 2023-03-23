Военный из Терновского района Воронежской области погиб в зоне СВО

Николай Сергеев. Фото из телеграм-канала главы муниципалитета Павла Чибисова.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) при выполнении боевых задач погиб житель поселка Есипово Терновского района Воронежской области Николай Сергеев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Павел Чибисов.

- Проявляя мужество и героизм, Николай до конца оставался верным своей стране, своему народу, своим убеждениям и принципам. Он стойко и самоотверженно боролся за право русского народа жить под мирным небом, за наше Отечество. Истинный пример доблести и чести! –написал чиновник.

При этом Павел Чибисов не уточнил, где, когда и при каких обстоятельствах погиб Николай Сергеев.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в зоне СВО погиб 40-летний сварщик из Воронежской области.