Воронежцы заняли второе место среди регионов ЦФО на Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Фото департамента спорта Воронежской области.

На Всероссийские зимние сельские спортивные игры съехались команды из 49 регионов страны. В рамках игр за четыре дня соревнования среди более 700 спортсменов прошли в семи дисциплинах: от лыж до шахмат. В результате Воронежская область заняла второе командное место среди регионов ЦФО.

В активе наших земляков бронза в гиревом спорте. Ее завоевала представительница Бобровского района Виктория Макгрдумян. 16-килограммовую гирю она подняла 66 раз. В шаге от медали (на четвертом месте) расположился земляк Виктории Сергей Остряков. Гирю весом 24 кг он поднял 74 раза. В лыжных гонках воронежская команда, которую сформировали спортсмены из Новоусманского района Анна Калина, Алексей Мартынов и Артем Колпачев, заняла десятое место из 49.