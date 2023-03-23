В Воронежской области в столкновении с «Рено» пострадал 14-летний мотоциклист

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, накануне, 22 марта, примерно в 19:20 на 1 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка» Калачеевского района 37-летняя местная жительница, управляя «Рено Логан», нарушила правила очередности проезда. В результате она столкнулась с мотоциклом «Мотоленд» под управлением 14-летнего жителя Калачеевского района. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в столкновении «Жигулей» и «Газели» погибли три человека.