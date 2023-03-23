Воронежец проведет полгода в колонии за повторную езду в пьяном виде

Подсудимого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Борисоглебский городской суд признал виновным 34-летнего мужчину по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Об этом информирует пресс-служба райсуда.

В начале января этого года злоумышленник сел за руль «Форд Фокус» и поехал по своим делам, но в районе одного из домов по улице Аэродромной в Борисоглебске его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России.

В итоге любитель пьяной езды ближайшие шесть месяцев проведет в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.