В Воронежской области в столкновении «Жигулей» и «Газели» погибли три человека

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 23 марта, в 6:40 на восьмом километре автодороги «Калач-Манино» 40-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью» под управлением 65-летнего жителя Калачеевского района. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

В результате погибли три человека, находящиеся в «Жигулях», а шесть человек, жители Калачеевского района, находящиеся в «Газели» получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших, а также все обстоятельства произошедшего.