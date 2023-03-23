Под Воронежем переименуют два объединенных сельских поселения

Территориальное деление на два поселения вступало в противоречие с российским законодательством. Фото со страницы администрации Новоусманского района в VK.

Решение было принято по итогам онлайн-голосования, когда 90 процентов пользователей отдали свои голоса за переименование. Об этом сообщает администрация Новоусманского района на своей странице в VK. Глава района Дмитрий Маслов поручил администрации поселения провести необходимую юридическую работу и подготовить пакет документов, необходимый для процедуры переименования. Он должен быть передан в профильный комитет Воронежской областной Думы и Губернатору Воронежской области.

Вопрос о переименовании поселения стал актуальным после присоединения Усманского 2-го к Усманскому 1-му сельскому поселению. Инициатива, в случае ее одобрения, не потребует смены документов жителей или бюджетных трат.

Отметим, что территориальное деление на два поселения вступало в противоречие с российским законодательством, поскольку двух муниципальных образований не должно быть в одном населенном пункте.