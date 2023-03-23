В Воронежской области 74 пары узаконят свои отношения в красивую дату «23.03.23»

Заявления на регистрацию брака подаются не позже, чем за месяц до желаемой даты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 23 марта, в Воронежской области 74 пары станут мужем и женой. Об этом сообщает Управление ЗАГС региона на своей странице в VK. Большая часть регистраций состоится в воронежском Дворце бракосочетаний – 40. Из них 12 пройдут в торжественной обстановке. А 28 в неторжественной.

Напомним, что заявления на регистрацию брака подаются не позже, чем за месяц. А самое ранее - за год до желаемой даты. При этом есть определенные исключения, при которых брачующихся могут зарегистрировать даже в день подачи заявления. Среди таких исключений является угрозы жизни одного из будущих супругов, рождение ребенка, беременность или другие обстоятельства.