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НовостиОбщество23 марта 2023 5:14

В Воронежской области 74 пары узаконят свои отношения в красивую дату «23.03.23»

Во Дворце бракосочетаний состоится 40 официальных регистраций
Алексей СЕРГУНИН
Заявления на регистрацию брака подаются не позже, чем за месяц до желаемой даты.

Заявления на регистрацию брака подаются не позже, чем за месяц до желаемой даты.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 23 марта, в Воронежской области 74 пары станут мужем и женой. Об этом сообщает Управление ЗАГС региона на своей странице в VK. Большая часть регистраций состоится в воронежском Дворце бракосочетаний – 40. Из них 12 пройдут в торжественной обстановке. А 28 в неторжественной.

Напомним, что заявления на регистрацию брака подаются не позже, чем за месяц. А самое ранее - за год до желаемой даты. При этом есть определенные исключения, при которых брачующихся могут зарегистрировать даже в день подачи заявления. Среди таких исключений является угрозы жизни одного из будущих супругов, рождение ребенка, беременность или другие обстоятельства.