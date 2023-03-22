Воронежский театр оперы и балета в "Ночь театра" исполнит «Креольскую мессу»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта в театре оперы и балета пройдет «Ночь в театре». В День театра в храме Мельпомены подготовили интересную программу.

В этот вечер зрители могут посмотреть фотовыставку «Магия театра». Экспозиция, которая откроется в театральном фойе, представит 19 фотографий самых интересных монет, связанных с театральным искусством. Например, памятные монеты создали в честь таких спектаклей, как «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Чайковского – эти названия идут на воронежской сцене. У гостей вечера будет возможность полюбоваться на работы художников-медальеров, которые перенесли известные театральные сюжеты на маленькую поверхность монет. Выставка будет доступна всем зрителям театра и продлится до конца сезона.

Кроме того, в программе эксклюзивный концерт с участием артистов хора театра, которые исполнят «Креольскую мессу» Ариэля Рамиреса. Это произведение знаменитого аргентинского композитора по праву считают одним из самых важных музыкальных сочинений 20 века. На сегодняшний день растиражировано более 30 миллионов экземпляров записей «Креольской мессы» в различных исполнениях. Версия этого сочинения, подготовленная театральным хором, станет музыкальным подарком к праздничной дате. Специальный гость акции – гитарный оркестр «Большое баррэ» под руководством Сергея Корденко.

Начало в 20.00 (12+). Приглашение на мероприятие можно взять в кассе театра.