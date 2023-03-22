На неделю детской книги в Воронеж приедут писатели и иллюстраторы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 марта в Воронежском концертном зале откроется Неделя детской книги, которой в этом году исполняется 80 лет. Воронежская областная детская библиотека подготовила разноплановую программу - встречи с писателями, мастер-классы, викторина и знакомство с новыми книгами.

Одним из подарков для читателей станут выступления авторов, которые специально приедут в Воронеж. В 12.00 начнется встреча с Екатериной Минаевой, детским писателем, победителем и финалистом ряда литературных конкурсов и премий. Гостья проведет для ребят викторину по одной из своих книг - «Записки кактуса со школьного подоконника».

В 13.30 начнется творческая встреча с Марией Колкер. Она известна как иллюстратор и автор детских книг, сотрудничающий со многими издательствами.

Важной частью программы станут мастер-классы. Дети научатся интересной технике аппликации, создадут из цветной бумаги «Сказочный городок» и даже сделают собственный бумажный зоопарк.