Жительница Воронежа заплатила за шубу, которую хозяйка передумала продавать

Полицейские помогли 48-летней жительнице Воронежа забрать шубу, которую ей не собиралась отдавать прежняя хозяйка.

Дама в декабре 2022-го года обнаружила в интернете объявление о продаже шубы, связалась с хозяйкой, та обещала уступить в цене, если новая владелица заплатит на карту, без примерок. Женщина польстилась на скидку, перечислила 10 тысяч рублей, но шубу не получила. Объявление с сайта исчезло, а номера телефонов, с которых звонила хозяйка одежды, оказались недоступны.

Оперативникам удалось установить личность обманщицы с шубой. Она призналась, что полученные обманным путем деньги она потратила на личные цели. Правоохранители изъяли у подозреваемой шубу, фотографии которой она разместила на сайте объявлений.

За мошенничество фигурантке грозит до пяти лет заключения.