В Воронеже закроют парковку на улицах рядом с Советской площадью

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта в Воронеже на весь день закроют парковку на нескольких улицах. В частности с 7.00 до 22.00 будет запрещено ставить машины возле Советской площади - на участках ул. 25 Октября (от ул. Театральная до ул. Бучкури) и ул. Театральной (от ул. 25 Октября до ул. Пятницкого).

Запрет ввели в связи с проведением праздничного концерта, приуроченного ко Дню образования Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщил сайт «Парковочное пространство Воронежа», на котором размещает информацию концессионер платных парковок.