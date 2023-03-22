В Воронежской области водитель «Киа» опрокинул свою машину на крышу

«Киа» после неудачного маневра водителя улетела в кювет и опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 22 марта, в 10.36 в райцентре Репьевского района селе Репьевка случилась авария. На втором километре дороги, ведущей в Россошь и Одинцовку, водитель «Киа-Рио» потерял контроль над своей машиной, она съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

Прибывший на место ДТП расчет сотрудников МЧС помог отключить аккумуляторную батарею и вернуть автомобиль в более привычное для него положение. К счастью, водитель в аварии серьезно не пострадал.

Напомним, в ночь на 22 марта на трассе «Дон» в Верхнемамонском районе загорелся автомобиль Mitsubishi Outlander. Пострадавших в этом пожаре тоже не было, но иномарка к моменту окончания тушения огня выгорела полностью.