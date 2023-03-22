В Воронеже переделают проект обустройства Литературного парка

В Воронеже вынуждены переделать проект обустройства Литературного парка, который расположится между Советской площадью и Дворцом творчества детей и молодежи. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

- Обсуждаем изменение концепции Литературного парка. Проект его делался до реконструкции Советской площади, сегодня его реализовывать неэффективно. Поскольку на Советской площади сделали фонтанный комплекс, то создавать фонтаны в Литературном парке нецелесообразно. Поэтому сейчас занимаемся трансформацией его концепции, после чего займемся проектно-сметной документацией, - отметил Вадим Кстенин.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Литературный парк на месте террас, спускающихся к Дворцу творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1), планировали открыть еще ко Дню города 2017 года, потом - в 2018. Напомним, площадь сквера планировали разделить на несколько зон: для отдыха, чтения и общественных коммуникаций. На террасах, взятых за основу планировки, должны были появиться игровые площадки, библиотеки, детское кафе, каскадный ручей, впадающий в небольшое озеро. В концептуальную основу каждой из открытых площадок положили творчество известных писателей-земляков. Вход в парк должны были украсить пилоны, стилизованные под страницы книг, композиции из объемных букв «Я люблю читать» и «Маршак парк».