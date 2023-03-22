Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко возглавил владикавказскую «Аланию»

Олег Василенко. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главным тренером «Алании» из Владикавказа стал экс-наставник «Факела» Олег Василенко. Олег Петрович сделал хороший выбор. «Алания» сейчас идет в зоне стыков ФНЛ, на четвертом месте, с 40 очками, набранными в 23 матчах. Бывший главный тренер «Алании» Заур Тедеев был уволен после серии неудачных матчей.

Олег Василенко подписал контракт с «Аланией» по системе 1,5 + 1 год. То есть, при удачном исходе полуторагодичного руководства с Олегом Петровичем продлят соглашение еще на 12 месяцев.

Любопытно, что Олег Василенко имеет реальный шанс померяться силами с «Факелом» в стыках. Воронежский клуб как раз идет в зоне, предусматривающей игры за то, чтобы остаться в Премьер-лиге или покинуть ее, с командой, занявшей третье-четвертое место в ФНЛ. Так что Олег Петрович имеет шанс доказать, что с ним поспешили расстаться.

Напомним, Олега Василенко уволили после того, как «Факел» в восьми турах четыре раза сыграл вничью и столько же матчей проиграл, набрав четыре очка. В следующих 12 матчах уже под руководством бывшего зама Олега Петровича Дмитрия Пятибратова воронежский клуб прибавил в свою копилку еще 13 очков.