Браконьер, убивший косулю в Воронежском заповеднике, выплатит 280 тысяч рублей и отработает 9 месяцев в пользу государства

В Новоусманском районе осудили браконьера, незаконно убившего косулю. Да не просто в лесу, а в заповеднике.

38-летний мужчина в декабре 2022 года охотился на автомобиле «ГАЗ-Соболь» на особо охраняемой природной территории – в границах природного заказника федерального значения «Воронежский» биосферного заповедника имени Пескова. Там он выследил косулю и убил ее из огнестрельного оружия. При этом у него не было разрешения на охоту.

- Суд приговорил мужчину к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того. Суд удовлетворил иск прокурора района о взыскании с осужденного в пользу заповедника 280 тысяч рублей в счет компенсации материального вреда, причиненного преступлением, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.