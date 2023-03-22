Умер известный летчик, сделавший снимки разрушенного Воронежа после освобождения от фашистов

Василий Решетников сделал с борта бомбардировщика снимки разрушенного фашистами Воронежа, скриншот из соцсетей

Скончался известный летчик Василий Решетников, запечатлевший разрушения Воронежа после освобождения от фашистов. Военного не стало 20 марта – он умер на 104-м году жизни.

- Для воронежских краеведов важны несколько фотографий, которые Василий Решетников сделал с борта бомбардировщика, пролетая над освобожденным Воронежем в 1943 году. Об этом он сам написал в своих мемуарах. Памятуя о летной юности в Воронеже в предвоенные годы, он решил пролететь над городом, рассматривая разрушения. Эти аэроснимки не раз публиковались без авторства. – сообщил в соцсетях краевед Владимир Елецких.

Василий Решетников родом из Екатеринослава (Днепропетровска). Герой Советского Союза, заместитель Главнокомандующего ВВС СССР (1980-1986), генерал-полковник авиации. Участвовал в Сталинградской битве. Его самолет дважды сбивали. В последний раз Василий Решетников поднимался в небо в 2004 году, когда ему было 84 года.