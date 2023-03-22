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НовостиОбщество22 марта 2023 13:12

Сотрудники Росприроднадзора выяснят, откуда взялась пена на пруду под Воронежем

Фотографии из Березовки выложили в соцсети местные жители
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Сотрудники Росприроднадзора начали проверку из-за ситуации в селе Березовка Воробьевского района после сообщения СМИ о белой пене, покрывшей сельский пруд. Снимки выложили в соцсети местные жители. Они считают, что аграрии бросили на полях неубранную сахарную свеклу, она перегнила, и все потекло в воду.

- Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выясняют обстоятельства появления пены в пруду. Водоем является объектом регионального государственного экологического надзора. Необходимая информация направлена в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области для принятия соответствующих мер, - отметили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.