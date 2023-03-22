В Павловске Воронежской области отреставрируют особняк XIX века

Фото - управление ОКН Воронежской области

В Павловске планируют отреставрировать «Особняк купеческий (с примыкающей по ул. Готвальда лавкой)» на проспекте Революции, 6. Это - объект культурного наследия регионального значения. Научно-проектная документация для начала работ уже согласована. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране ОКН Воронежской области 22 марта.

Разработку проекта выполнила компания ООО «Фирма «ВиС», у которой лицензия Минкульта РФ, и получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

В историческом здании отремонтируют и отреставрируют фасады, крышу и интерьеры, обновят оконные и дверные заполнения, а также инженерные системы.

Напомним, здание относится к концу XIX века, являясь образцом купеческих жилых домов конца XIX – начала XX веков. Сам облик дома считается эклектичным с ориентацией на формы и приемы классицизма. После революции 1917 года здание используется для размещения различных государственных учреждений. К примеру, сейчас базируется КУ ВО «Управление социальной защиты населения Павловского района». На госохрану в качестве ОКН принят в феврале 1994 года.