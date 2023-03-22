Воронежца подвезли, чтобы ограбить

Поездка на чужом авто может закончиться плачевно. Так случилось с 37-летним воронежцем, голосовавшем на остановке, пытаясь поймать попутку.

Остановилась черная «Дэу Нексия», двое гостеприимных мужчин во время поездки не только согласились подвезти, а даже угостили пассажира выпивкой. Забыл парень, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Радушные люди сначала изменили маршрут, завезли голосовавшего на стройку на ул.9 Января, избили и отобрали кошелек, а в нем было 48 тысяч рублей. После этого потерпевшего бросили и скрылись.

Оперативники по автомобилю установили одного из подозреваемых, задержали 21-летнего рецидивиста. За грабеж ему грозит до семи лет заключения.