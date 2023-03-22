В Воронеже начали отделку нового аэровокзала в аэропорту

Работы близятся к завершению. Фото: Международный аэропорт Воронеж имени Петра I ВКонтакте.

В Воронежском аэропорту имени Петра I рассказали о ходе строительства здания нового аэровокзального комплекса. Его возводит генеральный подрядчик Limak Marash.

Уже установили сэндвич-панели, металлоконструкции крыши, наружные и внутренние стены и перегородки, фахверки (конструкции из деревянных балок, собранных под разным углом и видимых на фасаде). Кроме того, уложили профнастил и карнизы, смонтировали емкости под ливневую канализацию.

Уже установили металлоконструкции крыши. Фото: Международный аэропорт Воронеж имени Петра I ВКонтакте.

В здании аэровокзала специалисты генподрядчика выполнили отделочные штукатурные работы на стенах и перегородках на 40% - это 5 тысяч квадратных метров. Выполнили стяжки полов на площади 1500 м2. Уже готова насосная станция пожаротушения.

О технике безопасности тоже не забывают. Фото: Международный аэропорт Воронеж имени Петра I ВКонтакте.

Специалисты продолжают прокладывать инженерные сети, системы вентиляции и кондиционирования, устанавливать автоматические системы пожаротушения. Они также благоустраивают территорию вокруг аэровокзала.

Потрудиться еще предстоит немало. Фото: Международный аэропорт Воронеж имени Петра I ВКонтакте.

Стоимость строительства объекта – около 3 миллиардов рублей. Здание аэровокзала площадью 12,9 тысяч квадратных метров со сплошным остеклением будет напоминать огромный корабль эпохи Петра I. У терминала будут три этажа над землей и один под землей – для технических помещений. На фасаде нанесут изображение первого императора России и надпись: «Аэропорт Воронеж им. Петра Великого».

Вот только большой вопрос, когда этим аэровокзалом начнут пользоваться. Полеты гражданских самолетов над Воронежем запрещены уже больше года – с начала СВО. И пока непонятно, когда их снова разрешат.