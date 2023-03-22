В Воронежской области стартует фестиваль «Певучая Россия»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области 23 марта стартует III фестиваль-конкурс «Певучая Россия». В этом году его посвятили 150-летию Федора Шаляпина и Году педагога и наставника в России. Песенный форум продлится до июня и соберет более 200 вокально-хоровых и инструментальных коллективов.

Отборочные этапы фестиваля-конкурса пройдут на площадках районных культурно-досуговых учреждений: 23 марта - в Бутурлиновском районе, 30 марта - в Борисоглебске, 6 апреля - в Семилукском районе, 13 апреля - в Россошанском, 20 апреля - в Бобровском.

Коллективы представят свое творчество в девяти номинациях: « Академические хоры», «Хоры народной песни», «Ансамбли народной песни», «Эстрадные ансамбли», «Фольклорные ансамбли», «Ансамбли казачьей песни», «Духовые оркестры», «Оркестры народных инструментов», «Ансамбли народных инструментов». Во время фестиваля ведущие деятели культуры и искусства региона проведут творческие лаборатории.

Гала-концерт лауреатов фестиваля пройдет 9 июня в ДК «Современник» Павловска.