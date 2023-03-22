В феврале инфляция в Воронежской области составила 11,36%

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Годовая инфляция в Воронежской области в феврале 2023 года замедлилась. Об этом сообщила 21 марта пресс-служба воронежского отделения Банка России. Показатель инфляции в прошлом месяце составил 11,36%, что на 0,85 % меньше, чем в январе.

В Центробанке на основе анализа данных Росстата зафиксировали, что рост цен в Воронежской области в феврале оказался ниже, чем в ЦФО, но выше среднего уровня по стране.

К примеру, инфляция на продовольственные товары снизилась в феврале почти на 1%. Стали медленнее дорожать молоко, сливочное масло и сметана, а также кондитерские товары (печенье, пряники, кексы и рулеты).

Отмечается замедление инфляции и на непродовольственные товары. Так, к примеру, в цене упали смартфоны, умеренным стал рост цен на холодильники, пылесосы и легковые автомобили (благодаря тому, что на рынок пришли китайские).

В то же время, граждане в последнее время не стремятся вкладываться в крупные покупки, что тоже влияет на замедление инфляции.

- В феврале-марте прошлого года цены резко скакнули вверх, и этот скачок останется в показателе годовой инфляции до марта 2023 года, искажая картину. Если посмотреть на месячные приросты цен, то ситуация в 2022 году складывалась следующим образом. После скачка февраля-марта уже весной рост цен резко замедлился, а за летние месяцы цены в среднем даже снижались. Осенью цены вновь начали расти, но умеренно, - рассказала заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Анна Сухова.

Она назвала и ряд причин, которые способствуют ускорению роста цен. Например, где-то не хватает персонала, где-то не удалось наладить производство в нужных объемах, сохраняются непростые условия для внешней торговли. Банк России учитывает все эти обстоятельства. По прогнозам, денежно-кредитная политика ограничит инфляцию в этом году 5-7%, а в 2024 году — 4%».