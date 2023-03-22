В воронежской библиотеке отметят 150-летие Рахманинова и Шаляпина

1 апреля в библиотеке имени Никитина приглашает посетить концерт «Два великана». Его приурочат к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

В программе, посвященной дружбе певца и композитора, прозвучат сочинения Сергея Рахманинова и произведения из репертуара Федора Шаляпина. В концерте примут участие лауреаты международных и всероссийских конкурсов Лариса Вахтель (фортепиано), Михаил Лобас (баритон), Александра Добролюбова (сопрано), Даниил Соболев (баритон), студентки ВГПУ Александра Лось (домра), Евгения Слепцова (фортепиано), Анастасия Орлова (фортепиано).

Концерт пройдет в лекционном зале четвертого этажа, начало в 13.00, вход свободный, 12+.