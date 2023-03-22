Поймали курьера мошенников, забравшего у воронежских пенсионерок 400 тысяч рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Объявления о работе в интернете могут привести вас прямо тюремную скамью. Так случилось с 19-летним жителем Пензы, который оказался на подхвате у мошенников и обманул воронежских пенсионерок. Две жительницы столицы Черноземья, 74 и 77 лет, обратились в полицию в январе – со схожими случаями обмана. Пожилым женщинам звонил на домашние телефоны якобы сотрудник правоохранительных органов. Мужчина сообщал, что их родственник совершил ДТП с пострадавшими. И предлагал решить вопрос о непривлечении близкого человека к ответственности - за деньги. Для этого надо отдать деньги курьеру. Пенсионерки испугались, конечно, хотели помочь близким и сообщили собеседнику адрес, а потом отдали деньги (ущерб, причиненный потерпевшим, составил 400 тысяч рублей) прибывшему мужчине. Вот этого курьера и задержали.

Парень признался, что клюнул на объявление о дополнительном заработке в сети. Задания от «работодателя» ему приходили через мессенджер. Полученные от пенсионеров деньги он переводил на реквизиты банковских карт, оставляя себе процент от суммы.

- В настоящее время установлена причастность фигуранта к двум мошенничествам на в Воронеже. Кроме того, мужчина подозревается в причастности к аналогичным преступлениям в Липецкой области и в Татарстане, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.