На благоустройство парка в Калаче Воронежской области потратят почти 81 млн рублей

В Воронежской области ищут подрядчика на выполнение работ по благоустройству парка в купеческом стиле в городе Калач. Начальная максимальная стоимость контракта составила 80,7 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

Победителю торгов предстоит выполнит подготовительные работы и вертикальную планировку, обустроит тротуары, площадки и выложить покрытие, установить подпорные стенки, лестницы и плиты. Также подрядчик должен создать смотровую площадку и сцены, установить скамьи в зоне фонтана и малые архитектурные формы на территории парка. Кроме того, предстоит провести озеленение, обеспечить наружное освещение, оборудовать сети водоснабжения и установить систему охранного телевидения и оповещения.

Заказчиком работ выступает местное МБУ «Управление городского хозяйства». Заявки принимаются до 6 апреля. Итоги открытого конкурса подведут 11 апреля.

Средства выделят из федерального и областного бюджетов. Благоустройство парка выполнят в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Формирование современной городской среды Воронежской области».