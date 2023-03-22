В Воронеже появится муниципальная управляющая компания

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже наряду с муниципальной жилищной инспекцией появится и муниципальная управляющая компания. Об этом в рамках предвыборного программного выступления сообщил в горДуме избранный на второй срок глава города Вадим Кстенин.

По словам градоначальника, государственная УК возьмет на себя функции обслуживания домов, которые по каким-то причинам оказались брошены другими компаниями.

– Дома могут быть брошены по различным причинам, либо они не интересны УК по экономическим соображениям, либо из-за плохой собираемости платежей,- сообщил Вадим Кстенин. Мы должны будем четко понимать, что делать с такими домами. Сейчас решаем с правительством области, какого уровня будет эта УК – межмуниципальная или чисто городская.

У государственной компании на обслуживании будет постоянный жилой фонд, но никакие другие детали пока не известны.