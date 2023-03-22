В Воронежской области мужчина на Рождество зарезал знакомого и выкинул его на мусорку

Сотрудник Следственного комитета работает на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 47-летнего жителя хутора Залесный Калачеевского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, вечером 7 января в гости к хозяину дома на улице Центральной хутора Залесный пришел знакомый. Далее досуг развивался традиционно – посидели, выпили. А потом по какому-то поводу разругались. Хозяин дома так разъярился, что выхватил нож и ударил им гостя в шею. Тот попытался уйти, но получил еще и удар в спину. Мужчина от ранений умер. Убийца вынес тело на улицу и оставил его возле мусорных баков.

- Хозяина дома задержали. Оказалось, что он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина признал свою вину и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента, его арестовали. Следователи, впрочем, и без того собрали достаточно доказательств. Вину 47-летнего жителя Залесного подтверждают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, – рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Помазанов.