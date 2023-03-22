Воронежские мошенники выманили у хабаровчанина 2 млн рублей за несуществующие беспилотники

За 21 марта в полицию обратился 21 житель Воронежской области по поводу дистанционного мошенничества. Жертвы аферистов в общей сложности попрощались с 11,7 млн рублей.

В частности, 24-летний житель Хабаровского края лишился 2 млн рублей, пытаясь купить беспилотники. На его объявление в интернете откликнулся якобы продавец, который предложил хабаровчанину гаджеты, но только при условии, что сделку осуществить нужно в Воронеже - через представителя. По случайности, покупатель оказался в Москве и решил одним днем съездить в столицу Черноземья. Тут-то его и обманули: когда мужчина перевел деньги на счет, ему сказали, что перевод не дошел до продавца и деньги оказались в руках аферистов.