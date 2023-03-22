В Воронежском драмтеатре зрителям разрешат комментировать с мест и задавать артистам личные вопросы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Так-то в театрах запрещено шептаться по ходу пьесы, это неуважение – к артистам, остальным зрителям. Но 27 марта в рамках акции «Ночь в театре» в Кольцовском сделают исключение. В этот вечер отметят День театра. И во время посиделок, которые назвали «Реплики с места», зрители смогут прямо из зала задать любимым актерам вопросы на интересующие темы из их жизни. Во время откровенной беседы артисты обещают приготовить праздничное угощение.

- Помните волшебный запах, который плыл по кухне, когда бабушка варила домашний компот? И как ладно шел разговор за приготовлением блюда? В эти минуты можно было насладиться компанией, посмеяться над историями, почувствовать тепло и уют, - мы хотим создать подобную атмосферу, - сообщили в театре.

Встреча пройдет в Большом зале в 20.00. 12+