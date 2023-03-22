В пьяном ДТП на трассе «Воронеж – Луганск» пострадал водитель и два пассажира

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла днем ранее примерно в 18.30 часов в Подгоренском районе. На 172 км автодороги «Воронеж – Луганск» в лобовом столкновении двух легковушек пострадали водитель и двое его пассажиров. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 22 марта.

По предварительным данным, 24-летний житель Россошанского района на ВАЗ-217030 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением 26-летнего жителя Кантемировского района.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21074 и его пассажиры, 31-летний житель Россошанского района и 61-летний житель Кантемировского района, получили телесные повреждения и были доставлены по скорой в больницу.

Кстати, водитель второй легковушки отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ранее он был лишен права управления по части 1 статьи 12.26 КОАП. В связи с этим в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.