Коронавирус в Воронежской области: количество суточных заболеваний перевалило за 500

Число заболевших коронавирусом, хотя и медленно, но растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжает повышаться количество суточных заболеваний коронавирусом в Воронежской области. На утро среды, 22 марта, заразились еще 504 человека, 49 из них попали в больницы. Примерно столько же заболевших было на начало дня 21 марта – 503. Всего же за время эпидемии заразились коронавирусом уже 490 458 жителей Воронежской области.

В то же время значительно увеличилось количество выздоравливающих. На утро 22 марта избавились от ковида еще 614 человек. Правда, на начало дня 21-го их было еще больше – 798. Общее количество выздоровевших жителей Воронежской области за время эпидемии перевалило за 477 тысяч.

Уже несколько суток подряд в Воронежской области никто не умирал от последствий ковида. К счастью, утро 22 марта в этом плане не стало исключением.