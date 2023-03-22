Воронежцы массово жалуются на лжекоммунальщиков, которые навязывают замену счетчиков

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В «РВК-Воронеж» рассказали, что им начали массово поступать сообщения о том, что сотрудники сомнительных фирм настойчиво навязывают поверку или замену счетчиков холодной воды. Об этом они предупредили горожан 22 марта.

Лжекоммунальщики при этом убеждают собственников жилья, что у счетчиков истек срок эксплуатации. Оказывается, во время таких «проверок» они срывают пломбы, и жители вынуждены обращаться в водоканал за опломбировкой. При этом выясняется, что в поверке и замене их приборы учета не нуждались.

В компании призвали воронежцев быть внимательнее. Сотрудники водоканала не ходят по квартирам и не навязывают какие-либо услуги. И без предварительной заявки поверку или замену счетчиков вам не произведут.

- О сроке замены прибора учета абонент может узнать из квитанции об оплате коммунальных услуг, а также обратившись в водоканал или в свою управляющую организацию, - пояснил начальник отдела экономической безопасности «РВК-Воронеж» Виктор Колесов.

В компании предупредили: у сотрудника водоканала должно быть при себе удостоверение. Уточнить, работает ли специалист в «РВК-Воронеж», можно по телефону +7 (473) 206-77-07 с добавочными номерами 1604/1204/1605.