24-летний водитель скутера пострадал в столкновении с легковушкой в Воронеже

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

24-летний парень пострадал в ДТП с участием скутера и «Лады Калина» в среду, 21 марта, в Воронеже. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла примерно в 14.15 на Московском проспекте у дома № 42В. 24-летний местный житель на автомобиле «Лада Калина» ехал со стороны улицы Лидии Рябцевой в направлении 45 Стрелковой Дивизии. По предварительным данным, при перестроении он задел попутно движущийся скутер «Сириус EX». Им управлял его сверстник.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.