Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 7:30

В Воронеже на левом берегу построят первый digital–квартал

Там домофоны будут распознавать лица, на парковке автоматически фиксировать номера «своих» машин, а во дворе появятся зарядки для мобильников
Юрий КОЗЛОВ
Когда начнется строительство, пока неясно.

Когда начнется строительство, пока неясно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 21 марта, губернатору Александру Гусеву презентовали проект нового жилого комплекса «Ключи». Он появится на пересечении улиц Минской и Остужева в Железнодорожном районе возле гипермаркета «Метро». Авторы проекта на площади 220 тысяч квадратных метров намерены построить первый в Воронеже digital –квартал для 7 тысяч жильцов.

В домах квартала будет немало технических новинок: «умный» домофон с распознаванием лица, заезд на парковку с распознаванием госномеров, зарядка для мобильников во дворе. Да и сами квартиры собираются сделать необычными. Правда, в отношении них планы пока не раскрывают.

На территории этого жилого комплекса будет также развитая социальная инфраструктура. Там завершают строительство школы, в сентябре 2023 года первые ученики уже сядут за парты. Спроектирован детский сад на 280 мест, выделили землю под строительство поликлиники и спортивного комплекса.