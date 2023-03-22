В Воронеже на левом берегу построят первый digital–квартал

Когда начнется строительство, пока неясно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 21 марта, губернатору Александру Гусеву презентовали проект нового жилого комплекса «Ключи». Он появится на пересечении улиц Минской и Остужева в Железнодорожном районе возле гипермаркета «Метро». Авторы проекта на площади 220 тысяч квадратных метров намерены построить первый в Воронеже digital –квартал для 7 тысяч жильцов.

В домах квартала будет немало технических новинок: «умный» домофон с распознаванием лица, заезд на парковку с распознаванием госномеров, зарядка для мобильников во дворе. Да и сами квартиры собираются сделать необычными. Правда, в отношении них планы пока не раскрывают.

На территории этого жилого комплекса будет также развитая социальная инфраструктура. Там завершают строительство школы, в сентябре 2023 года первые ученики уже сядут за парты. Спроектирован детский сад на 280 мест, выделили землю под строительство поликлиники и спортивного комплекса.