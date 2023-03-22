На Левом берегу в Воронеже ушел на прогулку и пропал 87-летний мужчина

Ориентировка волонтеров

Волонтеры ищут жителя Воронежа 87-летнего Василия Сотникова. Пенсионер, страдающий от провалов в памяти, вышел из дома 21 марта около 11 утра на прогулку и пропал без вести. Его разыскивают на Левом берегу в районе Остужевского кольца. Родственники забили тревогу.

Известны приметы Василия Сотникова. Он ростом 172 см, у него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, желтая в синюю клетку рубашка, синие в клетку штаны, черные туфли и коричневую фуражку. С собой у пенсионера была желтая в клетку сумка.

Если вы что-то знаете о его местонахождении, срочно сообщите об этом волонтерам - 8-800-700-54-52 или в 112.