Альпаки проживали воронежском парке без документов

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Россельхознадзор вынес предостережения трем воронежским организациям, работающим с животными. Это Парк альпак, зоопарк «Крестьянский дворик» и биосферный заповедник. Нарушения обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора в конце февраля.

По данным ведомства проверенные организации использовали животных в зрелищных целях, но разрешительных документов для этого у них не было. У них было обнаружено отсутствие лицензий, на которые они не подали заявления в установленные сроки.

Организациям за нарушение законодательства выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. С января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

Известно, что зоопарк «Крестьянский дворик» уже подал заявление на получении лицензии, она находится на рассмотрении. А биосферный заповедник и зоопарк «Эль Пако» включены в план профилактических визитов на 1 квартал 2023 года.