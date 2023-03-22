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НовостиОбщество22 марта 2023 5:06

Между Воронежем и Липецком предложили запустить прямой поезд

Вопрос в ЮВЖД пообещали проработать
Евгения ФРОЛОВА
Фото - пресс-служба ЮВЖД

Фото - пресс-служба ЮВЖД

Новый железнодорожный маршрут предлагают наладить между Воронежем и Липецком. С инициативой выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 21 марта на встрече с руководителем ЮВЖД Павлом Ивановым.

Он отметил его актуальность. По его оценке, востребованность в таком маршруте высока.

- Пассажиропоток растет, развивается внутренний туризм. Мы заинтересованы в укреплении межобластного сообщения между Липецком и Воронежем, - отметил глава региона.

Руководство железной дороги пообещало проработать вопрос об организации транспортной связи Липецка и Воронежа.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года межобластной поезд Воронеж – Курск перевез почти три тысячи пассажиров. Регулярное сообщение между городами было запущено 6 марта 2022 года