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НовостиОбщество21 марта 2023 17:02

В Воронеже автоинспекторы помогли водителю отремонтировать двигатель

У него оборвался ремень газораспределительного механизма
Юрий КОЗЛОВ
Водитель поблагодарил инспекторов ГИБДД за помощь и поехал дальше.

Водитель поблагодарил инспекторов ГИБДД за помощь и поехал дальше.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 20 марта, в 12.30 на посту ДПС на 216 километре дороги Курск-Саратов обратился за помощью к автоинспекторам 38-летний водитель «девятки». Мужчина рассказал старшему лейтенанту Владимиру Карташову и лейтенанту Олегу Безногих, что у него оборвался ремень ГРМ (газораспределительного механизма). В результате перестал работать двигатель.

Полицейские помогли водителю откатить машину на стоянку поста весового контроля. А потом отвезли мужчину на патрульном автомобиле в магазин автозапчастей, где водитель купил новый ремень и инструмент для ремонта. А затем еще и помогли водителю с его установкой. Двигатель в итоге заработал.

Водитель от всей души поблагодарил инспекторов и продолжил свой путь.