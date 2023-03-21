В Воронеже на пороге магазина в Шилово произошла потасовка

Мгновение назад мужчина (крайний слева) ударил своего оппонента по голове. Фото: «Жители Воронежа» (Мкр. Шилово) ВКонтакте.

Во вторник, 21 марта, среди бела дня разгорелся конфликт между двумя мужчинами у магазина «Пятерочка» в микрорайоне Шилово. Один из участников «разборки» ударил другого в голову. Тот никак не отреагировал. Крики очевидцев о скором приезде полиции агрессора не спугнули. Однако после прихода еще двух молодых людей и приезда полиции он все-таки ушел.

Напомним, в Шилово на улице Тепличной за четыре дня случились сразу два трагических происшествия. 17 марта у дома № 6 нашли тело 53-летнего мужчины, а 21-го обнаружили труп 67-летнего пенсионера. Оба получили смертельные травмы, характерные для падения с высоты.