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НовостиОбщество21 марта 2023 16:41

В Воронеже на пороге магазина в Шилово произошла потасовка

Один мужчина ударил по голове другого
Олег КУЗНЕЦОВ
Мгновение назад мужчина (крайний слева) ударил своего оппонента по голове.

Мгновение назад мужчина (крайний слева) ударил своего оппонента по голове.

Фото: «Жители Воронежа» (Мкр. Шилово) ВКонтакте.

Во вторник, 21 марта, среди бела дня разгорелся конфликт между двумя мужчинами у магазина «Пятерочка» в микрорайоне Шилово. Один из участников «разборки» ударил другого в голову. Тот никак не отреагировал. Крики очевидцев о скором приезде полиции агрессора не спугнули. Однако после прихода еще двух молодых людей и приезда полиции он все-таки ушел.

Напомним, в Шилово на улице Тепличной за четыре дня случились сразу два трагических происшествия. 17 марта у дома № 6 нашли тело 53-летнего мужчины, а 21-го обнаружили труп 67-летнего пенсионера. Оба получили смертельные травмы, характерные для падения с высоты.