В Воронеже директора городских кладбищ за злоупотребление должностными полномочиями оштрафовали на 70 тысяч

Приговор Хаустову оказался мягким. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Советском районном суде вынесли приговор директору воронежских городских кладбищ Андрею Хаустову. По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года он незаконно выдавал разрешение на захоронения без необходимых для этого документов и процедур. Работники, таким образом, нелегально получили 1,8 миллионов рублей.

Хаустова задержали 7 декабря 2021 года. Сначала его подозревали в выделении могилы на закрытом Юго-Западном кладбище за 500 тысяч рублей. Сперва задержали ритуального агента, который, как посчитали правоохранители, выступала посредником в передаче денег директору. На Хаустова завели уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере. Однако год спустя заменили статью на более мягкую.

Хаустов в итоге отвечал по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд посчитал достаточным по этой уголовной статье оштрафовать его на 70 тысяч рублей. Представитель прокуратуры заявил, что приговором удовлетворен и обжаловать его не намерен.

На время следствия Андрея Хаустова отстраняли от исполнение должностных обязанностей. Вернется он на пост директора городских кладбищ или нет, пока неясно.