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НовостиПроисшествия21 марта 2023 16:14

В Воронеже директора городских кладбищ за злоупотребление должностными полномочиями оштрафовали на 70 тысяч

Андрей Хаустов давал разрешения на захоронения без необходимых документов
Олег КУЗНЕЦОВ
Приговор Хаустову оказался мягким.

Приговор Хаустову оказался мягким.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Советском районном суде вынесли приговор директору воронежских городских кладбищ Андрею Хаустову. По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года он незаконно выдавал разрешение на захоронения без необходимых для этого документов и процедур. Работники, таким образом, нелегально получили 1,8 миллионов рублей.

Хаустова задержали 7 декабря 2021 года. Сначала его подозревали в выделении могилы на закрытом Юго-Западном кладбище за 500 тысяч рублей. Сперва задержали ритуального агента, который, как посчитали правоохранители, выступала посредником в передаче денег директору. На Хаустова завели уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере. Однако год спустя заменили статью на более мягкую.

Хаустов в итоге отвечал по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд посчитал достаточным по этой уголовной статье оштрафовать его на 70 тысяч рублей. Представитель прокуратуры заявил, что приговором удовлетворен и обжаловать его не намерен.

На время следствия Андрея Хаустова отстраняли от исполнение должностных обязанностей. Вернется он на пост директора городских кладбищ или нет, пока неясно.