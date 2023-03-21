Выпускник кадетского корпуса Воронежской области погиб в боях в ДНР

Похороны Николая Дроздова пройдут в селе Новотолучеево 22 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

22-летний выпускник Горожанского казачьего кадетского корпуса Николай Дятлов погиб в боях за город Авдеевка ДНР. Об этом сообщили в соцсетях образовательного учреждения.

О погибшем воине рассказал его друг Денис Акованцев:

- Коля пошел добровольцем в штурмовой отряд «Шторм» и долгое время выполнял боевые задачи в Харьковской области и на территории ДНР. В один из дней он со своей группой вышел на отряд противника из состава иностранных легионов. В ходе боя Коля получил много ранений и контузию, Его доставили в госпиталь. После недолгой реабилитации Николай вернулся к своим боевым товарищам. Принимал участие в боях в Луганской Народной Республике.

Денис отдельно описал последний бой друга:

- 16 марта штурмовой отряд Николая понес серьезные потери в бою за Авдеевку. Коля (он был сержантом), прикрывая своих товарищей, получил смертельные ранения. В течении трех дней тело Николая и его боевых товарищей не могли достать с поля боя. И только 20 марта передали его на Родину. Жена потеряла мужа, а сын остался без отца...

Похороны Николая Николаевича Дятлова пройдут в среду, 22 марта, в селе Новотолучеево Воробьевского района.