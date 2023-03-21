В Воронежской области отреставрируют храм XVIII века

Сейчас в храме продолжаются богослужения. Фото: rossosh-r-b.cerkov.ru

В региональном управлении по охране культурных объектов согласовали проектную документацию по ремонту и реставрации Церкви Михаила Архангела, находящейся в Острогожске по адресу: улица Песчаная, 10. Ее одобрили три эксперта, аттестованные Министерством культуры России.

Проект разработали специалисты воронежского ООО «фирма «РАС». В нем запланировали ремонт и реставрации фасадов, интерьеров, окон, дверей и инженерных систем.

Напомним, в центре Воронежа в ближайшее время будут реставрировать старинное здание на улице Комиссаржевской, где сейчас располагается школа № 11.

Справка «КП»

Храм Михаила Архангела в Острогожске построен в 1775 году в пригородной слободе Пески, где первоначально (с 1699 года) находился деревянный храм во имя Архангела Михаила. В 1782 году были освящены приделы храма: правый – в честь Владимирской иконы Божией Матери, левый – во имя преподобного Иоанна Рыльского. В третьей четверти XIX века трапезная, приделы и алтарная часть перестроены. В начале ХХ века возвели колокольня.

В годы большевистских гонений на церковь храм был закрыт. В 1948 году его снова открыли и с тех пор в нем не прекращались богослужения. Храм был принят на государственную охрану Указом Президента РФ от 20.02.1995 года. В 2003 году начали капитальный ремонт и реставрацию церкви.