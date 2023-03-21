В Воронеже второй раз за четыре дня на той же улице разбился мужчина

Тело накрыли простыней. Фото: «Жители Воронежа» (Мкр. Шилово) ВКонтакте.

На улице Тепличной в микрорайоне Шилово во вторник, 22 марта, у дома № 26ж обнаружили тело пожилого мужчины. Очевидцы сообщают, что он упал с девятого этажа. Личность погибшего установили, мужчине было 67 лет.

Обстотельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета. В ведомстве дали следующий комментарий:

- Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчина. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам проверки примут решение, стоит ли возбуждать уголовное дело или нет.

17 марта тоже на улице Тепличной, но у дома № 6 нашли тело 53-летнего мужчины также с травмами, характерными для падения с высоты. Напомним также, что 19 марта на территории гаражного кооператива «Светлана» на Ленинском проспекте обнаружили повешенным 23-летнего мужчины с удостоверением сотрудника МВД в кармане.