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НовостиОбщество21 марта 2023 13:32

В Воронеже провалились торги на первый этап благоустройства парка «Олимпик»

На них не подали ни одной заявки
Олег КУЗНЕЦОВ
Так может выглядеть часть обновленного «Олимпика».

Так может выглядеть часть обновленного «Олимпика».

Фото: «Нормативно-проектный центр».

Не удалось определить подрядчика на первый этап благоустройства парка «Олимпик» на Московском проспекте, 150. На торги не подали ни одной заявки.

На первом этапе реконструкции, согласно проекту, нужно сделать зону со спортивными тренажерами и единый фудкорт. Кроме того, подрядчик должен будет установить лавочки и мусорки, новые фонари, современные сети водоснабжения, канализации и видеонаблюдения, обновить тротуары. На следующей стадии ремонта собирались провести модернизацию здания спортшкол, в частности, сделать там новые раздевалки, туалеты и душевые. Кроме того, планируют расширить зону автомобильной парковки. Фрагменты визуализации проекта в середине марта опубликовали в телеграм-канале губернатора.

Такой хотят сделать парковку.

Такой хотят сделать парковку.

Фото: «Нормативно-проектный центр».

Все эти работы предполагали завершить за 51 день с момента заключения контракта. За это подрядчику предлагали 54 миллиона рублей. Такие условия предпринимателей, как мы видим, не заинтересовали.