В Воронежской области ушел под воду еще один мост и три освободились

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По оперативным данным ГУ МЧС на 21 марта в Воронежской области затоплены из-за паводка семь низководных мостов шести районах. За сутки под воду ушел мост чеез реку Воронеж в Ступино, а три моста освободились.

Вот список затопленных переправ:

- через реку Хопер между поселками Губари и Макашевка в Борисоглебске

- через реку Ворона в поселке Большие Алабухи и Власовка в Грибановском районе

- через реку Битюг между поселками Старый Эртиль и Щучье и между поселками Старый Эртиль и Гороховка в Эртильском районе

- через реку Савала в районе поселка Русаново, на автомобильной дороге «Новохоперск-Русаново-Еланский» в Новохоперском районе

- через реку Черная Калитва между поселками Старая Калитва и Новая Калитва в Россошанском районе

- через реку Воронеж между поселками Ступино и Рамонь в Рамонском районе