Шесть наград завоевали воронежские гимнастки на домашних всероссийских соревнованиях «Жар-птица»

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Участниками соревнований по художественной гимнастике стали более 500 спортсменов из 12-ти регионов страны. В активе воронежцев шесть медалей. В личном зачете среди мастеров спорта победила Алина Сидельникова, третье место у Дианы Пошвиной.

В групповых упражнениях первое место занял «Сириус» (среди перворазрядников) и «Гран-При» (среди мастеров спорта). Вторыми финишировали «Аврора» (кандидаты в мастера спорта) и сборная Воронежской области-2 (мастера спорта).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские девушки завоевали бронзу командного чемпионата России по спортивной гимнастике.