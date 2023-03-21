В воронежском парке «Дельфин» появится система бассейнов и вейк-парк

Фото из телеграм-канала Эдуарда Толоконникова.

Воронежцам показали концепцию развития участка набережной водохранилища от парка «Дельфин» до водолазной школы. Концессионер Эдуард Толоконников при поддержке властей планирует продолжить деревянный пирс парка, создать барбекю-зону, беседки-гнезда, площадки для игр и выгула собак.

- Проект амбициозный, предполагает не только продолжение полюбившегося воронежцам пирса, где лучшие в городе закаты, и создание прогулочной инфраструктуры, но и многое из того, что в городе пока не представлено, - добавил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

На воде должна появиться система бассейнов, вейк-парк, ресторан и глэмпинг. Также в зеленой зоне организуют «трассу здоровья» для велопрогулок и пробежек.